Участники форума «Сильные идеи для нового времени» презентовали свои проекты в Туле

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в Туле 22 апреля. Мероприятие прошло при поддержке регионального правительства. Об этом сообщил ТСН24 со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.

Организацией форума занимались Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и фонд Росконгресс. Представители Тульской области направили примерно 60 заявок. Проекты созданы в направлениях «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Развитие регионов», «Предпринимательство» и «Открытый разговор».