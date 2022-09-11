Ubisoft представила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage | 360°

Интересное 11 сентября 2022, 05:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ubisoft представила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage Компания Ubisoft представила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage YouTube

Читать 360tv в

Крупнейшая французская компания по разработке видеоигр Ubisoft 11 сентября представила первый трейлер компьютерной игры Assasin’s Creed Mirage. Ролик появился на YouTube-канале.

В новой части популярной франшизы рассказывается история Басима ибн Исхака — мастера-ассасина, действующего в организации «Скрытые». Действие развернется в Багдаде в IX веке.

Реклама

Геймеры уже знакомы с Басимом — в Assasin’s Creed Valhalla он был второстепенным персонажем. Ожидается, что игра выйдет в следующем году.

Реклама

Assasin’s Creed Mirage анонсировали 2 сентября. Тогда Ubisoft поделилась изображением главного героя и раскрыла некоторые детали сюжета.

Ранее стал известен альтернативный конец третьей части игры Assasin’s Creed. Дезмонд Майлз мог улететь в космос, написало ИА Nation News.

0 0 0 0 0 0