«У вас очень волосатый новорожденный». На видео попал кот «отжавший» кресло новорожденного

На кадрах сытая кошка наслаждается жизнью под легкое покачивание на мягкой лежанке рядом с наряженной елкой.

Интернет-пользователи написали: «У вас очень волосатый новорожденный», «У вас очень дорогая кровать для кошек, лол». Других интересует, куда же родители дели ребенка. В сети также пошутили, что теперь наконец поняли, какую именно вещь нужно будет приобрести после покупки кошки.

Кроме того, на сайте поделились жизненными историями. Например, у одного из-подписчиков кошки не ложились в свою кровать. Тогда хозяин передвинул ее к солнечному окну. Теперь питомца не оттащить оттуда. Другой интернет-пользователь отказался от покупки специальных кроватей для кошек, он просто иногда ставит для них пустые картонные коробки из супермаркета.