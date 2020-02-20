Тысячи умных счетчиков электроэнергии установят в Свердловской области

Руководитель проектов АО «Облкоммунэнерго» Андрей Кузнецов рассказал, что установка цифровых узлов учета проводится уже три года.

«С июля мы как сетевая организация будем отвечать за оснащение потребителей интеллектуальными приборами учета», — рассказал он.

Новые счетчики позволят компании оперативно получать актуальные данные энергопотребления. Кроме того, «умные» счетчики помогут контролировать качество ресурса и в режиме реального времени отслеживать работу оборудования.

Интеллектуальные приборы учета планируют установить в 24 населенных пунктах. Счетчики разместят на линиях электропередач. Подрядчика для проведения монтажных работ определят в течение месяца. Сейчас в компании внедряют программы для сбора, обработки и хранения данных учета электроэнергии.