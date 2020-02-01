Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

Это поможет сделать правовую систему более упорядоченной.

Акты касаются экономики, образования, промышленности, медицины и сельского хозяйства. В их числе декреты о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

Список законов, которые требуется отменить, Минюст составил еще в начале декабря прошлого года. Выбор был обусловлен тем, что акты уже не применяются на практике. Большинство из них перестало действовать 1 февраля, но некоторые отменят только с начала следующего года.