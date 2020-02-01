01 февраля 2020, 13:33
Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля
С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Это поможет сделать правовую систему более упорядоченной.
Акты касаются экономики, образования, промышленности, медицины и сельского хозяйства. В их числе декреты о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.
Список законов, которые требуется отменить, Минюст составил еще в начале декабря прошлого года. Выбор был обусловлен тем, что акты уже не применяются на практике. Большинство из них перестало действовать 1 февраля, но некоторые отменят только с начала следующего года.