    01 февраля 2020, 13:33

    Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

    Дарья Морозова

    С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Это поможет сделать правовую систему более упорядоченной.

    Акты касаются экономики, образования, промышленности, медицины и сельского хозяйства. В их числе декреты о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

    Список законов, которые требуется отменить, Минюст составил еще в начале декабря прошлого года. Выбор был обусловлен тем, что акты уже не применяются на практике. Большинство из них перестало действовать 1 февраля, но некоторые отменят только с начала следующего года.