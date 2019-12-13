Тысячи «неприличных» рыб вымыло на калифорнийские пляжи

Тысячи рыб неприличной формы вымыло на калифорнийские пляжи. Жители региона публикуют фото и пытаются понять, что это за существа и помему они не в океане, а на суше.

Как сообщил биолог изданию New York Post, это вовсе не рыбы, а тип кольчатых червей Urechis caupo. На берегу они оказались скорее всего после серьезного шторма, потому что обычно эти черви, достигающие 25 сантиметров в длину, живут под водой, прячась в грязи или песке.

Он пошутил, что уже слышал шутки от местных серферов, что эти черви — результат аварии на судне, перевозившем фалоиммитаторы. Однако к реальности эти шутки не имеют никакого отношения.

«Сильные штормы — особенно, когда вода в океане слишком теплая — вполне способны „выкопать“ этих червей из их привычных мест обитания и отправить их на пляж на потеху жителям», — отметил биолог.

Этот вид кольчатых червей может жить до 25 лет, он питается и плавает с помощью своего «хоботка». Обычно он есть планктон и других мелких обитателей океана.