Тысячи фламинго вылупились в заповеднике в Турции

«Сегодня в Измирском национальном парке „Птичий рай“ 18 тысяч пар фламинго воспроизвели потомство. Мы ожидаем, что в итоге вылупится около 12 тысяч птенцов. Как вы можете заметить, детеныши фламинго сейчас коричневого цвета, но как только они начнут есть [рачков] артемий, их цвет изменится на розовый», — отметил Онмус.

Сотрудники заповедника следят за птенцами, подсчитывают их точное количество.

Из-за введения ограничений во время пандемии коронавируса в парк перестали ходить туристы. По этой причине фламинго почувствовали больше свободы, чаще перемещались и даже выходили к дороге.

В «Птичьем рае», расположенном в дельте реки Гедиз, создан крупнейший в мире искусственный остров фламинго. Там обитают около 300 видов птиц, среди них есть пеликаны, лебеди, цапли. Самые популярные пернатые — фламинго. В 2012 году руководство парка поставило главную цель — дать возможность 12 тысячам фламинго вывести птенцов на территории заповедника.