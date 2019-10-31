Twitter решил запретить политическую рекламу
Соответствующее указание Дорси начнет действовать только с 22 ноября, для того, чтобы успеть проинформировать о запрете текущих рекламодателей.
Цукерберг искренне ненавидит все русское. Специалисты рассказали, зачем Facebook пытается напасть на РФПодробнее
После выборов президента США в 2016 году выяснилось, что в течение двух лет тысячи аккаунтов Fасеbооk и Тwittеr покупали рекламу в соцсети.
Она носила политический и «разобщающий» характер, и так или иначе могла повлиять на результаты голосования.
Власти США уже не раз заявляли руководству Facebook и Twitter о необходимости ужесточить контроль за политической рекламой.
Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг высказался за максимальную открытость Facebook для такой рекламы, объяснив это тем, запрет даст преимущество тем политикам, о которых пишут традиционные СМИ.