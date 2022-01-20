Твой инопланетянин: «360» выпустил свой первый стикерпак в Viber

В Viber, одном из самых популярных приложений для общения в России, появился стикерпак от «360». Он доступен для скачивания с 20 января.

Набор посвящен одному персонажу, показывающему большой спектр эмоций: симпатия, смех, слезы, ярость и другие. Не обошлось и без стикера с главным атрибутом последних лет — медицинской маской. Всего — 12 стикеров.

«Каждая нормальная компания должна иметь стикерпак в Viber. Сейчас это один из лучших мессенджеров в мире. Поскольку мы не самая нормальная компания — нашим символом стал инопланетянин. Он эмоциональный, и у него своя орбита. Точно так же и у нас на „360“», — сказал генеральный директор «360» Алексей Каклюгин.

Официальное сообщество «360» в Viber начало активно развиваться летом 2021-го. Сейчас в нем свыше 80 тысяч подписчиков.