Интересное 30 января 2024, 16:17 Tutu.ru: в топ‑7 «мест силы» России вошло зеро Светлояр в Нижегородской области

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Сервис Tutu.ru составил свой топ «мест силы» России, куда вошло расположенное в Воскресенском районе Нижегородской области озеро Светлояр. Об этом сообщил pravda-nn.ru.

Об озере, оказавшимся на седьмом месте в рейтинге, ходит много легенд. Самая известная из них рассказывает о древнем граде Китеже, который ушел под воду, когда на него напали татаро-монголы. Считается, что о сих пор со дна можно услышать колокольный звон.

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