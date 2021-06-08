Тутуновка и Пупырловка: филолог рассказал о необычных российских диалектизмах

В каждом регионе страны существуют местные словечки, которые понятны только жителям этой области. Про некоторые из них многие знают (бордюр и поребрик, файл и мультифора). Кандидат филологических наук Борис Иомдин рассказал телеканалу «Звезда» о регионализмах, которые мало кому известны за пределами своего родного края.

Значения некоторых слов оказались прямо противоположны тому, что можно предположить по их звучанию. Например, словом «стажист», похожим на слово «стажер», в некоторых регионах называют опытного человека с большим стажем.

Слово «пульный» похоже на слово «пуля», но по своему значению не имеет к пулям никакого отношения. Оно означает — «похожий, такой же».

По-разному в разных регионах называют отдаленную местность. Например, звучным словом «Пупырловка».

«Приехал человек из Пупырловки. Почему-то именно это значение в разных местах называется очень по-разному. Например, в Пензе говорят „Тутуновка“. Говорят „Турлы“, „Курмыши“, и другие разные названия глуши», — рассказал филолог.