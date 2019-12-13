Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Всего в столичном зоосаде живут пять тушканчиков: четыре больших и один длинноухий. В 2019 году в зимнюю спячку они отправились позже положенного времени из-за теплой осени. Зверьков поместили в специальную холодильную камеру с температурой +2…+4 градуса. Там за их жизненными показателями и весом будут следить специалисты.

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Тушканчики проснутся и вернутся в свои вольеры приблизительно в середине марта.

Сотрудники зоопарка корректируют рацион питания животных в зависимости от природных циклов. Весной и летом грызуны едят больше свежей травы, яблок и моркови. Со второй половины лета и в начале осени они переходят на высокопитательные корма, среди которых зерновая смесь. Такая еда нужна им для набора веса перед уходом в зимнюю спячку, написало ИА Nation News.

Работники будут взвешивать спящих тушканчиков каждую неделю. Если зверьки будут худеть слишком быстро, их разбудят и будут дополнительно подкармливать.