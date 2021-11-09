Тушканчики из Московского зоопарка несколько месяцев проведут в холодильнике

Тушканчиков из Московского зоопарка перенесли в холодильник на время зимней спячки. По словам генерального директора Светланы Акуловой, именно прохладная температура способна создать комфортные условия для сна зверьков. Об этом написал Life.

«Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удается сымитировать в холодильнике», — рассказала она.

Зоологи регулярно проверяют состояние зверьков. Если вдруг грызун сильно похудел, его будят и начинают откармливать. Во время спячки тушканчики могут потерять до четверти веса. Во время наблюдения может показаться, что зверьки даже во сне шевелят лапками.

Грызунов начинают откармливать уже со второй половины лета. Большую часть их рациона составляют семена подсолнечника, которые способны быстро увеличить вес зверьков. Благодаря такому питанию тушканчики без проблем могут пробыть в спячке до пяти месяцев.