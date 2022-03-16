Турнир по танцам состоялся в Новом Уренгое. В нем приняли участие 150 человек

Турнир по танцам «Уренгойский вальс-2022» прошел на Ямале. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В мероприятии приняли участие 150 танцоров. Всего туда прибыли 12 клубов из ЯНАО и Ставропольского края. В состав жюри вошли судьи из 28 городов. В качестве критериев оценки выбрали уровень мастерства, техника, музыкальность и художественность исполнения.

Первое место заняли участники клуба «ОниОна» из Нового Уренгоя. Им удалось забрать 27 медалей. На второй строчке рейтинга расположился городской клуб «Шарм+Па». Третье место досталось клубу «Эврика» из Муравленко.