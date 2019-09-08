Турецкий миллиардер продаст активы ресторана повара-мема

СМИ подсчитали доходы российских миллиардеров с начала года Подробнее

Один из самых богатых людей Турции задолжал 2,3 миллиарда долларов. К концу 2020 года Шахенк планирует продать часть активов в своей компания Dogus Holding. Таким образом, миллиардер сократит задолженность до 1,5 миллиарда евро.

Соответственно, Шахенк должен отдать 90 миллионов долларов. Какие именно активы он собирается продать, не сообщается. Тем не менее, по словам турка, Dogus Holding проследит, чтобы возврат долга не ослабил позиции компании на рынке.

Dogus Holding владеет долями в ресторанах, развлекательных центрах, пристанях для яхт и дилерском автомобильном бизнесе. Шахенку принадлежит и сеть стейк-хаусов Nusr-Et, которую основал повар Нусрет Гекче. Любитель еды известен своим способом солить мясо через локоть, поэтому превратился в живой мем Salt Bae. В рестораны этой сети часто приходили знаменитости. Например, в ноябре 2018 года одно из заведений посетил Кадыров. Предположительно, он тогда был в ОАЭ. Гекче накормил политика мясом прямо с ножа, перед этим посолив своим фирменным способом.

Шахенк занял пятое место в списке богатейших бизнесменов Турции по версии Forbes и 1168-е — в глобальном рейтинге. Состояние бизнесмена оценивается в два миллиарда долларов. Как пишет Bloomberg, олигарх столкнулся с финансовыми проблемами из-за валютных кредитов, которые он взял до падения курса лиры.