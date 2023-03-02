02 марта 2023, 16:57
Турецкие спасатели нашли живым сибирского хаски спустя 23 дня после землетрясения
Сибирского хаски нашли живым спустя 23 дня после разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщил сайт Daily Mail.
По данным сайта «Новые Известия», спасатели услышали жалостный вой собаки при разборе завалов. Пса доставили госпиталь, после чего передали в руки волонтеров.
Реклама
Отмечается, что собака провела более трех недель без еды, воды и солнечного света. За время пребывания под завалами пес сильно исхудал.
Землетрясения
Собаки
Реклама
Реклама