Интересное 17 апреля 2023, 12:44 Турэксперт Месонжник рассказал, как организовать отдых в праздники Турэксперт Месонжник посоветовал заранее распланировать путешествие на праздники

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Многие россияне отправляются в путешествие во время майских праздников. Член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник рассказал, как распланировать свой отдых. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист посоветовал заранее продумать комфортный для себя маршрут. Также важно выбрать транспорт, с помощью которого туристы будут передвигаться, продумать рацион и определить минимальный набор необходимых вещей.

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«Самое главное — хорошее настроение и не обращать внимание на некоторые бытовые неудобства в пути», — заявил Месонжник.