Тульскую деревню признали одной из лучших в мире

Мировой конкурс «Лучшие туристические деревни» завершился. Среди победителей оказалась деревня Бехово в Тульской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Члены жюри обращали большое внимание на аутентичность деревень, а также умение адаптироваться под потребности туристов. Всего в конкурсе участвовало 170 претендентов из 75 стран. В финал вышли всего 44 деревни. Результаты конкурса озвучили на Генеральной ассамблее UNWTO, которая проходила в Мадриде, передала «Общественная служба новостей».