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    02 декабря 2021, 23:21

    Тульскую деревню признали одной из лучших в мире

    Арина Бобкова

    Мировой конкурс «Лучшие туристические деревни» завершился. Среди победителей оказалась деревня Бехово в Тульской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Члены жюри обращали большое внимание на аутентичность деревень, а также умение адаптироваться под потребности туристов. Всего в конкурсе участвовало 170 претендентов из 75 стран. В финал вышли всего 44 деревни. Результаты конкурса озвучили на Генеральной ассамблее UNWTO, которая проходила в Мадриде, передала «Общественная служба новостей».