Тульская область стала четвертой в рейтинге инвестклимата

Тульская область попала на четвертую строку национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом сообщил ТСН24 со ссылкой на сайт Агентства стратегических инициатив.

Итоговый список озвучили в ходе Петербургского международного экономического форума. При оценке учитывалась работа глав региона в сфере создания благоприятных условий для бизнесменов. Кроме того, учитывалась конкурентноспособность регионов в плане инвестирования.