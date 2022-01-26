Тульская область попала в топ-10 по количеству заявок на конкурс «Флагманы образования»

Прием заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» проекта «Россия — страна возможностей» подошел к концу. Тульская область вошла в десятку по количеству отправленных заявок. Об этом сообщила ТСН-24 со ссылкой на пресс-службу проекта.

Всего в конкурсе захотели принять участие 26 955 студентов, проживающих в 84 российских регионах. Жители Тулы и области прислали 484 заявки. Их отправляли в период с 17 ноября 2021 года до 23 января 2022 года. Второй этап конкурса начнется 7 февраля 2022 года.