07 декабря 2023, 20:30
Цвет сострадания. Назван главный оттенок наступающего года
Pantone объявил главным цветом 2024 года оттенок «персиковый пух»
Международный исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2024 года. Информацию об этом разместили на официальном сайте компании.
Главным цветом наступающего года стал нежный персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz — или «Персиковый пух». По версии компании, этот цвет символизирует сострадание, желание заботиться об окружающих и врожденное стремление к близости.
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«Это бархатистый нежный персиковый тон, чья всеобъемлющая сущность обогащает разум, тело и душу», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Год назад главным цветом стал значительно более яркий и агрессивный оттенок Viva Magenta — карминовый красный.
Каждый декабрь Международный исследовательский институт Pantone анализирует тенденции и выбирает цвет наступающего года. Этот выбор оказывает влияние на моду, сферу искусства и дизайна.
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