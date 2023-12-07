Интересное 07 декабря 2023, 20:30 Цвет сострадания. Назван главный оттенок наступающего года Pantone объявил главным цветом 2024 года оттенок «персиковый пух» Freepik

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Международный исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2024 года. Информацию об этом разместили на официальном сайте компании.

Главным цветом наступающего года стал нежный персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz — или «Персиковый пух». По версии компании, этот цвет символизирует сострадание, желание заботиться об окружающих и врожденное стремление к близости.

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«Это бархатистый нежный персиковый тон, чья всеобъемлющая сущность обогащает разум, тело и душу», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Год назад главным цветом стал значительно более яркий и агрессивный оттенок Viva Magenta — карминовый красный.

Каждый декабрь Международный исследовательский институт Pantone анализирует тенденции и выбирает цвет наступающего года. Этот выбор оказывает влияние на моду, сферу искусства и дизайна.