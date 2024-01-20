Интересное 20 января 2024, 20:37 Цифровой детокс. Производитель йогуртов запустил необычный конкурс Производитель йогуртов заплатит 10 тысяч долларов за месяц без смартфона Freepik

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Производитель йогуртов из Исландии Siggi’s Dairy пообещал заплатить 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей) тому, кто на месяц откажется от смартфона. Условия программы цифрового детокса компания опубликовала на своем сайте.

Для участия в конкурсе компания отберет 10 человек из тех, кто подаст заявку на сайте. Выбирать участников будут по мотивационному эссе.

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Прошедшие отбор получат по 10 тысяч долларов, сейф для смартфона, телефон на замену с оплаченной сим-картой и трехмесячный запас йогурта. В конце месяца участники должны будут снова написать эссе о том, на что потратили освободившееся время. Автор самой вдохновляющей работы станет победителем.

Идея такой рекламной акции не нова. В 2018 году один из нью-йоркских отелей предложил сделать скидку 10% всем постояльцам, которые откажутся от гаджетов. Речь идет не только о смартфонах, но также ноутбуках и планшетах. Взамен гостям предложили каждое утро приносить печатную прессу.