Интересное 17 февраля 2023, 18:05 Церковь Анненкирхе в Петербурге отреставрируют по поручению Смольного

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Власти Санкт-Петербурга поручили разработать проектную документацию по реставрации церкви Анненкирхе на Кирочной улице. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В ближайшее время специалисты проведут исследования в Большом зале Анненкирхе.

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В октябре 2017 года Общину Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России, которая владеет Анненкирхе, обязали отреставрировать здание. Работы планировали выполнить до октября 2022 года. Однако организация не выполнила требования в полном объеме.

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Теперь в течение ближайших пяти лет предстоит провести в здании ремонт. В случае неисполнения поручений собственнику придется выплатить 100 000 рублей за каждое нарушение.