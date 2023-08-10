Интересное 10 августа 2023, 22:35 Церемонию вручения «Эмми» перенесли впервые за 22 года Церемонию вручения премии «Эмми» впервые с 2001 года перенесут из-за забастовок Unsplash

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Церемонию вручения премии американской телеакадемии «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров. Ожидалось, что статуэтки раздадут 18 сентября. Теперь торжество назначили на 15 января 2024 года. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Транслировать мероприятие будет телеканал Fox. Новая дата церемонии совпала с государственным праздником — Днем Мартина Лютера Кинга.

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В последний раз церемонию «Эмми» переносили в 2001 году из-за терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Сценаристы Голливуда объявили забастовку еще в мае. Спустя время к ним присоединились актеры. С 14 июля вся американская киноиндустрия фактически остановилась. Главное требование протестующих — увеличение зарплат, напомнил RT. Также они хотят получать компенсации за переработки и просят пересмотреть условия сотрудничества со стриминговыми сервисами.