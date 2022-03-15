Церемония вручения премии «Ника» пройдет позже

Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» состоится позже. Мероприятие перенесли на осень. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

Изначально награждение должно было состояться в апреле. Однако представители Российской Академии кинематографических искусств решили изменить дату мероприятия.

«Совет Академии принял решение о переносе 35-й торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии „Ника“ на осень. Точную дату сообщим позднее», — передали Nation News сообщение организаторов.