Интересное 29 ноября 2022, 18:17 Цены на услуги Деда Мороза выросли в 2022 году

Читать 360tv в

Спрос на услуги актеров в образе Деда Мороза и Снегурочки в ноябре 2022 года вырос в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Услуги». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Предложение при этом значительно увеличилось. Оно стало больше на 42% — сейчас на платформе можно найти семь тысяч объявлений.

Реклама

Средняя стоимость таких услуг по России составляет 1500 рублей. В Москве ценник выше. За посещение ребенка Деды Морозы берут 2500 рублей.

Реклама