Цены на мясо и овощи в Кургане резко пошли вверх

Цены на мясо и овощи в Кургане резко прибавили в цене. Жители заметили, что рост составил три-четыре процента. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата, рассказали в URA.RU.

Исходя из таблицы видно, что за неделю больше всего подорожало мясо баранины. Килограмм стоит 375 рублей, что составило 4% за неделю.

Выросла цена и на курятину. Цена за килограмм увеличилась до 167 рублей, что показало прибавку на 2,5%. Представители местного мясного бизнеса посчитали, что это могло быть связано с ростом цен на кормовую базу.

«Поэтому в цене растет и мясо. Что касается баранины, ее стоимость могла возрасти из-за повышенного спроса в связи с мусульманским праздником Наврузом, который отмечается 21 марта», — заявил курганский бизнесмен.

Овощи в регионе также резко подорожали. Лук вырос на 4 процента до 27 рублей за килограмм, огурцы подросли на 3% до 125 рублей за килограмм.