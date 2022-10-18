Центральный распределительный пункт появится в аэропорту Нового Уренгоя | 360°

18 октября 2022, 15:29
Центральный распределительный пункт появится в аэропорту Нового Уренгоя
На территории авиакомплекса в Новом Уренгое построят центральный распределительный пункт. Данное оборудование несет основополагающее значение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-центр Главгосэкспертизы России.
Проект здания будет отдаленно напоминать традиционное жилище северян — чум. Дизайнеры захотели отразить в образе здания особенности культуры и обычаев местных жителей.
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«Настоящей проектной документацией, которую рассматривала местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта», — отметили в ведомстве.
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Строительство
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