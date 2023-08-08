Интересное 08 августа 2023, 21:08 Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» заключил договор с «Вечерней Москвой»

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Медиахолдинг «Вечерняя Москва» заключил договор с подмосковным центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Документ подписали в преддверии форума «Армия-2023», передала «Вечерняя Москва».

Центр будет сообщать «Вечерней Москве» о проводимых публичных мероприятиях. Кроме того, журналистов будут приглашать к участию в них.

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«Для центра „Авангард“, как для молодого учреждения, большая честь вступить в сотрудничество с вековым изданием», — заявила директор центра Дарья Борисова.