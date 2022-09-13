Центр социального обслуживания и ЗАГС открыли в Щербинке | 360°

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Центр социального обслуживания и ЗАГС открыли в Щербинке

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Строительство Центра социального обслуживания и отдела записей актов гражданского состояния (ЗАГС) подошло к концу в районе Южное Бутово в микрорайоне Щербинка. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

«В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», — заявил политик.

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По его словам, ЗАГС выполнили с учетом требований современных жителей Москвы. Первый этаж оборудовали административными кабинетами, помещением охраны, гардеробом, вестибюлем и холлом, а также камерой хранения. На втором этаже построили комнату жениха и невесты, кабинет регистрации, залы для торжественной регистрации.

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