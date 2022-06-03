Центр сохранения жизни снежных барсов появится в республике Алтай

В республике Алтай создадут Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Об этом сообщил Inkazan.

План строительства центра обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов, министр экологии Александр Шадриков и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Над созданием проекта работали ученые из нескольких институтов.

Работа центра будет направлена на сохранение жизни барсов, а также на развитие туризма в регионе. Посетители смогут проводить там семейный отдых, исследуя туристические маршруты и наблудая за животными.

«Так получилось, что снежный барс — не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг — этого снежного барса сохранить», — заявил Минниханов.