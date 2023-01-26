Интересное 26 января 2023, 20:41 Центр развития субкультур откроют в Новом Уренгое

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Центр развития субкультур появится в Новом Уренгое. Его откроют на базе нового скейт-парка. Такой информацией поделился глава газовой столицы Андрей Воронов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На территории молодежного пространства откроют зал для брейк-данса и занятий современной хореографией. Также там обустроят студию звукозаписи и уличную площадку.

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«Может и замахнемся на создание самого большого северного уличного скейт-парка. Ну, а что? Ребята уже назвали это главным молодежным событием года. Надо соответствовать», — заявил Воронов.