Интересное 22 июня 2023, 20:01 Центр Новосибирска обновят по поручению губернатора Травникова

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В Первомайском сквере Новосибирска состоялось совещание с участием губернатора Андрея Травникова и заместителя мэра Новосибирска Анной Терешковой. По поручению губернатора строители обновят центр города. Об этом сообщил «Царьград».

Политик поручил обновить всю прилегающую к скверу территорию в центре города. Там отремонтируют тротуары, установят новую лестницу для Краеведческого музея и устранят провода над площадью Ленина.

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Губернатор назвал это грядущие работы большим проектом.