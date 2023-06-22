22 июня 2023, 20:01
Центр Новосибирска обновят по поручению губернатора Травникова
В Первомайском сквере Новосибирска состоялось совещание с участием губернатора Андрея Травникова и заместителя мэра Новосибирска Анной Терешковой. По поручению губернатора строители обновят центр города. Об этом сообщил «Царьград».
Политик поручил обновить всю прилегающую к скверу территорию в центре города. Там отремонтируют тротуары, установят новую лестницу для Краеведческого музея и устранят провода над площадью Ленина.
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Губернатор назвал это грядущие работы большим проектом.
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