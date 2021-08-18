Центр Муравленко обустроят в течение месяца

Ямальские строители занимаются благоустройством центра города. Посетил стройку и оценил ход работ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

На данный момент в городе прокладывают пешеходные дорожки, обустраивают многофункциональные площадки, скейт-парк и роллердром. Стройка осуществляется в рамках проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство города завершится через месяц.

«Мы используем теплые скамейки на всем протяжении бульвара, на примыкающих участках, благоустроенных участках зон отдыха. Тут будут и скамьи-трансформеры с подсветкой», — рассказала директор управления коммунального заказа Муравленко Наталья Зубарева.