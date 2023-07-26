Интересное 26 июля 2023, 18:48 Центр киберспорта в Красногвардейском районе Петербурга начнет работу в 2024 году

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Центр Киберспорта в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга откроется для посетителей уже зимой 2024 года. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

На данный момент в здании проводят ремонтные работы. Специалисты уже разделили его на игровые зоны. Им осталось лишь обустроить кабинеты и установить необходимое киберспортивное оборудование. Площадь здания составляет 600 квадратных метров — там смогут поместиться все любители поиграть в видеоигры.

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«Было решено сделать Центр киберспорта на базе Центра спорта Красногвардейского района. Было найдено и подобрано помещение идеально подходящее для этих нужд», — рассказал директор Центра спорта Красногвардейского района Алексей Соминский.