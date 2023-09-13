Интересное 13 сентября 2023, 15:13 Центр изучения редких орхидных растений открылся в ННГУ

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Первый в России центр изучения редких орхидных растений открылся в Нижегородской области в Ботаническом саду ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу университета.

Специалисты центра будут изучать особенности экологии и биологии циприпедиумов, их внутривидовое разнообразие. Кроме того, ученые займутся разработкой технологии искусственного размножения и культивирования растений.

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Отмечается, что в Нижегородском университете уже собрана большая коллекция редких орхидных растений, которая включает в себя более 100 видов.