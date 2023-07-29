Интересное 29 июля 2023, 10:39 Центр греческой культуры возведут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде возведут центр греческой культуры. Строительство должно завершиться в мае следующего года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети региональной инспекции госстройнадзора.

Здание будет располагаться на улице Почаинской. Строительство уже стартовало. Оно будет состоять из четырех этажей площадью 1,25 тысячи квадратных метров. На первом этаже будет располагаться центр греческой культуры, а на втором, третьем и четвертом этажах — апартаменты.

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Рядом расположится автостоянки на шесть мест, написал Infox.ru.