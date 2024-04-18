Интересное 18 апреля 2024, 20:32 «Царьград»: политолог Крашенинникова положила начало идеологической атаке на РФ из тыла

Читать 360tv в

Противники Русского мира пытаются в тылу нанести идеологический удар по РФ, откровенно спекулируя на философском наследии мыслителя Ивана Ильина — любимого философа президента России Владимира Путина. Именно идеи публициста намеренно искажают и перевирают. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на расследование «Первого русского».

Своеобразным хедлайнером в этом процессе стала политолог и активная сторонница деятельности американского лидера Джо Байдена Вероника Крашенинникова. Еще год назад она обнародовала «разоблачительный» материал об Ильине с обвинениями в продвижении идей фашизма.

Реклама

По мнению экспертов, главной целью информационной атаки является Путин. Неоднократно Запад выдергивал из его выступлений цитаты, склеивая их в нужном пропагандистам порядке.