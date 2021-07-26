Триллер «Время» выбился в лидеры российского кинопроката за минувшие выходные

Портал kinobusiness.com сообщил, что триллер «Время» возглавил список российского кино по итогам минувших выходных. Режиссером фильма является американец индийского происхождения М. Найт Шьямалан, сообщил сайт «Аргументы и факты».

По сюжету в картине рассказывается о 13 героях, которые отдыхали на пляже и выяснили одну необычную вещь: течение времени ускорило их старение в несколько раз быстрее. За основу создатели взяли швейцарский комикс «Замок из песка», рассказала газета «Известия».

Вторую позицию в кинопрокате заняла «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф. Героине предстоит встретиться со своим прошлым и узнать о заговоре, в который втянуты ее знакомые.

В тройке лидеров также оказался мультфильм «Космический джем: Новое поколение». По сюжету главный герой ради спасения сына отправляется в сказочный мир, где вместе с командой на баскетбольной площадке играет против цифровых копий знаменитых игроков.