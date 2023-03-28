Интересное 28 марта 2023, 18:58 Трихолог Жовтан рассказала, как сохранить густоту и качество волос после 40 лет Трихолог Жовтан посоветовала использовать фен лишь с применением термозащиты

Читать 360tv в

С возрастом качество волос начинает ухудшаться. Однако трихолог Наталия Жовтан рассказала, как замедлить этот процесс и сохранить красивый вид волос после 40 лет. Об этом сообщил LIFE.

Специалист посоветовала не мыть волосы слишком часто, а делать это по мере их загрязнения. При выборе шампуня стоит ориентироваться на свой тип волос. Также не стоит забывать об использовании кондиционера. В состав средств должны входить мягкие ПАВы, протеины, масла, экстракты растений.

Реклама

«Маски и бальзамы на голову наносить один-два раза в неделю, избегая ее кожи. Они предназначены исключительно для стержней», — отметила специалист.

Жовтан призвала использовать термозащиту во время сушки феном, а также добавить в рацион пищу, в составе которой большое количество серы.