Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами во время зимы

Излишки кожного сала, которые накапливаются на волосах из-за ношения шапки, могут навредить коже волосистой части головы, вызывая себорею. Об этом рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова, написал сайт телеканала «Звезда».

«Мы моем голову для того, чтобы соблюдать гигиену так же, как вы моете руки. Слишком часто не мыть руки вы не задумываетесь. Вы моете по мере загрязнения. Здесь то же самое. Моем голову по мере загрязнения», — добавила специалист.

Зимой приходится мыть голову чаще, однако это не означает, что волосы будут страдать. Галлямова отметила, что сухими шампунями в холодную погоду лучше не пользоваться, если у человека есть индивидуальная непереносимость.

«У всех индивидуальное количество кожного сала выделяется. Если его слишком много, и вы туда сухой шампунь, то, соответственно, может возникнуть раздражение. Если вы его переносите, можете использовать, конечно, сухой шампунь», — процитировала «Газета.ru» слова трихолога.

Кроме того, что волосы во время морозов необходимо прятать под шапку. Галлямова рекомендует ухаживать за ними с помощью бальзамов и масок. Они не только справятся с непослушными локонами, но позволят волосам сохранить блеск даже в зимний период.