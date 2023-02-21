Интересное 21 февраля 2023, 12:15 Трихолог Ощепкова рассказала, как безопасно сушить волосы феном

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Неправильная сушка волос феном приводит к сухости, тусклому цвету и повреждает их наружную оболочку. О правилах безопасной сушки рассказала врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, лучше всего избегать высоких температур и сушить волосы на минимальных параметрах. Также необходимо следить за потоком воздуха и направлять его исключительно по ходу длины волос.

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Кроме того, держать фен необходимо на расстоянии не менее 15 сантиметров от головы, напомнила трихолог.

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