Интересное 06 июня 2023, 15:45 Трихолог Нагайцева порекомендовала не собирать волосы в пучок летом

Читать 360tv в

В летнее время девушкам не стоит убирать волосы в тугой пучок, это может привести к выпадению волос. Об этом сообщила трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, сильное натяжение в пучке может стать причиной повреждения волосяных фолликул. Такая прическа является самой распространенной ошибкой по уходу за волосами летом.

Реклама

Трихолог посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или специальные крабы.