06 июня 2023, 15:45
Трихолог Нагайцева порекомендовала не собирать волосы в пучок летом
В летнее время девушкам не стоит убирать волосы в тугой пучок, это может привести к выпадению волос. Об этом сообщила трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.
По словам специалиста, сильное натяжение в пучке может стать причиной повреждения волосяных фолликул. Такая прическа является самой распространенной ошибкой по уходу за волосами летом.
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Трихолог посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или специальные крабы.
Красота
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