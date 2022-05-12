Трихолог Кулакова посоветовала не вырывать седые волосы

Многие люди, увидев на своей голове пару седых волос, стремятся вырвать их. Однако трихолог Ирина Кулакова заявила, что такое действие может быть опасно и может привести к появлению залысин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Wday.

Седина на голове человека возникает из-за недостаточной выработки меланина в организме человека. Как правило, такое изменение происходит с возрастом. Пигмент не доходит в структуру волос, из-за чего они приобретают белый оттенок.

Многие люди стараются вырывать седые волосы, чтобы не тратить время и деньги на окрашивание. Однако если это войдет в привычку, то это может привести к появлению проплешин на голове. Постоянное травмирование нарушает работу волосяных луковиц.

Медик посоветовала использовать более безопасные методы для решения проблем седины. По ее словам, замаскировать седой волос может помочь ополаскиватель на основе чая.

Кроме того, производители косметики разработали маскирующие спреи, с помощью которых можно быстро закрасить седину. При этом эффект от спрея держится до очередного мытья головы.