Интересное 02 июня 2023, 16:27 Трихолог Кохас: цены на качественный шампунь начинаются от 500 рублей

Читать 360tv в

Стоимость качественного шампуня для волос начинается от 500-700 рублей. Об этом сообщила врач-трихолог Ольга Кохас в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, не стоит покупать дешевую линейку до 300 рублей, использование таких шампуней может нанести только вред. На данный момент сырье для производства товара подорожало, поэтому цены на качественный шампунь начинаются от 500 рублей.

Реклама

Трихолог отметила, что также существуют и профессиональные линейки, стоимость товаров этой категории может достигать 4,5 тысячи рублей.