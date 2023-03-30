Интересное 30 марта 2023, 16:52 Трихолог Егорова дала советы, как правильно ухаживать за волосами Трихолог Егорова: поправляем здоровье изнутри, укрепляем иммунитет, насыщаем организм

Читать 360tv в

Для того, чтобы волосы выглядели живыми и здоровыми, следует, в первую очередь, наладить питание и повысить иммунитет. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила трихолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Специалист порекомендовала наладить режима работы и отдыха, высыпаться и не нервничать по пустякам. По ее словам, все эти факторы прямо отражаются на наших волосах.

Реклама

В летнее время года следует надевать головной убор, тем самым защитив волосы от ультрафиолетовых лучей. Точно также их следует беречь от мороза в осенне-зимнее время, написали «Дни.ру».

Трихолог посоветовала спать на наволочке, изготовленной из натуральных материалов, а также расчесывать волосы перед отходом ко сну.