30 марта 2023, 16:52
Трихолог Егорова дала советы, как правильно ухаживать за волосами
Трихолог Егорова: поправляем здоровье изнутри, укрепляем иммунитет, насыщаем организм
Для того, чтобы волосы выглядели живыми и здоровыми, следует, в первую очередь, наладить питание и повысить иммунитет. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила трихолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Специалист порекомендовала наладить режима работы и отдыха, высыпаться и не нервничать по пустякам. По ее словам, все эти факторы прямо отражаются на наших волосах.
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В летнее время года следует надевать головной убор, тем самым защитив волосы от ультрафиолетовых лучей. Точно также их следует беречь от мороза в осенне-зимнее время, написали «Дни.ру».
Трихолог посоветовала спать на наволочке, изготовленной из натуральных материалов, а также расчесывать волосы перед отходом ко сну.
Красота
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