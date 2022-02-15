Трихолог-дерматолог объяснила причину выпадения волос

Зачастую выпадение волос развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола. Таким мнением с NEWS.ru поделилась дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. Специалист отметила, что решить эту проблему можно благодаря ускорению процесса роста волос.

Кроме того, по словам трихолога, выпадение волос провоцирует и коронавирусная инфекция.

«Нехватка железа или высокий уровень кортизола, либо это постковидная проблема. Допустим, постковидное выпадение мы остановить не можем. Поврежденные фолликулы выпадут, и ничего мы с этим не сделаем. Единственное, что можно сделать — ускорить процесс роста волоса. Делается мезотерапия, витаминотерапия. Так что причин выпадения волос множество, и надо решать причину этого. Кстати, от этого одинаково страдают как женщины, так и мужчины», — отметила Егорова.

Лечение этой проблемы будет зависеть от типа выпадения. Самое распространенное — диффузное, длящееся 100–120 дней, заключила специалист.