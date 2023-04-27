Интересное 27 апреля 2023, 16:36 Тридцать затонувших кораблей поднимут со дна Авачинской бухты до конца 2023 года

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Со дна Авачинской бухты, которая располагается на юго-восточном побережье полуострова Камчатки, поднимут 30 затонувших кораблей. Работы планируют завершить до конца 2023 года, сообщили на сайте телеканала ОТР.

По данным правительства Камчатского края, необходимые цели для работ по подъему судов уже намечены. Всего на дне Авачинской бухты находилось 86 кораблей.

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Отмечается, что за последние четыре года в акватории подняли 35 судов.