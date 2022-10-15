Три новых агропроекта запустят на Урале в ответ на западные санкции | 360°

Интересное 15 октября 2022, 01:20 Поделиться Telegram

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Viber Три новых агропроекта запустят на Урале в ответ на западные санкции Pxhere.com

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Сразу три новых агропроекта реализуют в Уральском федеральном округе. Такую инициативу обсудили в ходе межрегионального совещания по вопросам развития сельского хозяйства на Урале, в котором принял участие агроинвестор Алексей Бобров. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам Боброва, регион нуждается в развитии агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что сейчас будущее стоит за сельским хозяйством и биотехнологиями.

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Молочно-товарную ферму откроют в регионе в 2023 году. А уже в 2024 в Зауралье появится новый цех по производству круп. Ответом на западные санкции станет запуск производства по глубокой переработке молока, которое расположится на базе фермы «Ударник».

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