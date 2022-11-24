Интересное 24 ноября 2022, 15:45 Три форта в Кронштадте откроются для посетителей в 2026 году Кронштадтский проект «Остров фортов» увеличит поток туристов в регионе

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Работы по восстановлению и реставрации кронштадтских фортов проходит в Ленинградской области. Уже в 2026 году гости смогут посетить музеи, выставочные пространства и рестораны на современной территории фортов, об этом газете «Петербургский дневник» рассказали представители проекта.

Как отмечают специалисты, состояние наземных конструкций фортов было плачевным, но благодаря реализации проекта памятники культурного наследия удастся сохранить в хорошем виде. Отдельное внимание будет уделено важнейшим деталям, некоторые из них археологам удалось сохранить.

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По данным газеты, в постройках фортов уже начали проявляться трещины, поэтому решение о их восстановлении было принято очень своевременно. Превращение фортов в современное музейное и общественное пространство позволит региону привлечь еще больше туристов.

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